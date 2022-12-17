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Сегодня, 20:15

Стоматолог рассказал о 5 ошибках гигиены полости рта

Ольга Стрельникова
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Фото garetsvisual, freepik.com

Стоматолог-хирург Максим Копылов в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказал, что среди самых частых ошибок гигиены полости рта — неправильный выбор зубной щетки и пасты, неверная техника чистки, игнорирование зубной нити и профессионального ухода. Однако врач подчеркнул, что следить за здоровьем зубов несложно. Больше времени и финансов уйдет на решение возникших проблем, в случае нарушения основных правил гигиены.


Как правильно ухаживать за зубами и ротовой полостью, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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