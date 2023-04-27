Стоматолог рассказал, как не остаться без зубов из-за пристрастия к сладкому

Стоматолог Бекзод Ганиев посоветовал сладкоежкам чистить зубы после каждого приема пищи.

«Все дело в том, что кислота из пищевых продуктов, как и кислота, выделяемая болезнетворными бактериями в полости рта, размягчает верхний слой эмали. Чем чаще вы едите сладкое и кислое, тем быстрее изнашивается и истончается зубная эмаль. По этой же причине зубы во время употребления сладкого и кислого становятся очень чувствительными и реагируют на продукты», — приводит слова Ганиева Life.ru.