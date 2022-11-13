Стоматолог рассказал, из-за чего могут почернеть виниры

Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, почему чернеют виниры и как этого избежать.

«Больше всего изменениям цвета подвержены именно композитные виниры. Они, как и настоящие зубы, остро реагируют на цвет пищи или напитков и способны впитывать красящие вещества. К тому же некоторые вредные привычки, например курение, также могут приводить к изменению цвета виниров, поэтому одной из рекомендаций специалистов является сокращение курения или полное его прекращение.

Не стоит забывать, что за композитными винирами должен быть правильный уход: пациентам предлагаются даже профессиональные чистки, включающие шлифовку, полировку и реставрацию, к которым следует прибегать регулярно (не менее двух раз в год), чтобы сохранить белизну улыбки и продлить срок службы виниров», — приводит слова Лосева Life.

Керамические виниры отличаются от композитных тем, что не впитывают красящие компоненты еды и являются более долговечными. Однако изменение цвета преследует и их. Произойти оно может из-за некачественного ухода или же по причине расцементировки протезов.

«С проблемой потемнения керамических виниров, безусловно, должен разбираться специалист. Если будет выявлено, что произошла расцементировка виниров, скорее всего, придется менять всю конструкцию и изготавливать новые протезы», — подытожил врач.

Для правильного ухода необходимо выбирать мягкую зубную щетку и пасту без абразивных частиц. Также следует пользоваться ирригатором. Для всех тех, кто устанавливает себе виниры, он может стать вещью первой необходимости.