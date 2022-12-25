Стоматолог-ортопед предупредил об опасных осложнениях после пересадки зубов

Стоматолог-ортопед Роман Бирюков заявил, что имплантация зубов является более предпочтительным способом, чем их пересадка.

Он пояснил, что аутотрансплантация (пересадка) зубов — далеко не новая технология. Данный способ пытались применять еще в прошлом веке. Как правило, вместо потерянного зуба предлагается пересадить так называемый зуб мудрости или «восьмерку», взятую у того же пациента. Чаще всего для пересадки используется еще не прорезавшийся зуб.

«Приживаемость «восьмерок» на новом месте составляет не более 40%. В то время как имплантаты, изготавливаемые из титана, приживаются на 99,8%. Поэтому для специалиста однозначным решением является имплантация зубов», — рассказал доктор Life.ru.

В течение двух лет с момента проведения аутотрансплантации у большей части пациентов с пересаженными «восьмерками» рассасываются корни, и пересаженные зубы выпадают, предупредил собеседник Лайфа. Пациентам приходится вновь обращаться в клинику, но теперь за установкой имплантатов.

«Надо понимать, что у зубов мудрости в большинстве случаев достаточно разветвленная корневая система, поэтому для пересадки такого зуба могут понадобиться дополнительные манипуляции, то есть проведение хирургического вмешательства», — предупредил Бирюков.

Кроме того, зубы мудрости бывают поражены кариесом из-за их труднодоступности для щетки. Поэтому перед пересадкой их придется вылечить, а значит, на новом месте они пробудут не более пяти-семи лет и все равно разрушатся, продолжил врач-ортопед. Еще один минус — специалист не всегда аккуратно извлекает зуб мудрости, его коронковая часть может пострадать.