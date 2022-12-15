Стоматолог объяснил, как сделать дыхание свежим

Врач-стоматолог Леонид Леонов в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что основные причины появления неприятного запаха изо рта — проблемы с зубами или результат деятельности бактерии хеликобактер в желудочно-кишечном тракте. О существовании последней вы можете даже не знать из-за отсутствия симптомов. Также неприятный запах изо рта бывает следствием возникшего на языке налета, заболеваний десен, тонзиллита и даже дефицита желудочного сока.

Какой бы ни была причина, победить ее, по словам Леонида Леонова, поможет средство гигиены для полости рта, которое продается в аптеках. Лучший из них — раствор хлорофилла из листьев растений (к примеру, эвкалипта) с противомикробными и противовоспалительными качествами. Одну чайную ложку средства нужно подержать во рту примерно минуту, а затем проглотить. Процедуру можно повторять в течение дня три-пять раз.

По словам стоматолога, если причиной запаха были воспаления пародонтальных карманов, раствор ускорит заживление, если из-за вредных бактерий на языке, он их уберет, если виной всему тонзиллит, необходимо полоскать горло водным раствором хлорофилла.