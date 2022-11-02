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Сегодня, 19:20

Стоматолог объяснил, как Криштиану Роналду добился идеальной улыбки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеб Пекли объяснил, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду добился идеальной улыбки.

По его словам, верхний ряд зубов футболиста требовал лечения на брекетах.

«Тремы (зубные промежутки) были скомпенсированы брекетами. После лечения были установлены керамические виниры — судя по всему, e-max», — приводит Life.ru слова Пекли.

В сезоне-2022/23 Роналду принял участие в 14 матчах «Манчестер Юнайтед». На счету 37-летнего португальца 3 гола и 1 результативная передача.

Источник: https://life.ru/p/1529713
Криштиану Роналду
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