Стоматолог назвала опасные способы отбеливания зубов

Врач-стоматолог Диана Чертанова в интервью изданию «Газета.Ru» предупредила об опасности домашних экспериментов с отбеливанием зубов народными методами, специальными полосками и гелями.

«Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с абразивной зубной пастой, содой или морской солью. Да, они действительно помогают снять налет, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса», — пояснила стоматолог.

Из химических вариантов домашнего отбеливания наиболее популярны способы на основе лимона, лимонной кислоты, перекиси водорода, земляники, яблок, а также продающиеся в магазинах и аптеках различные полоски, гели и пасты. По словам Дианы Чертановой, проконтролировать содержание кислоты и ее воздействие на зубы практически невозможно.

Стоматолог предупредила, что в результате таких экспериментов эмаль становится пористой и подверженной окрашиванию пищевыми красителями. Эффект от полученной белизны быстро уйдёт, а полученные повреждения эмали останутся. Может развиться повышенная чувствительность.