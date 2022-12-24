Стоматолог назвал самую правильную технику чистки полости рта

Стоматолог Ани Месробян назвала самую правильную технику чистки полости рта.

«При чистке зубов наша главная цель убрать налет с поверхностей зубов, так как в течение дня с приемом пищи на зубах накапливается мягкий налет, в котором содержится множество бактерий. Эти бактерии создают прочную биоплtнку, тем самым создавая хорошие условия для возникновения твердых зубных отложений и кариеса», — цитирует стоматолога Life.ru.

Впрочем, и это не убережет зубы от воздействия бактерий. Исправить ситуацию можно только в стоматологическом кабинете, специальными инструментами, где врач полностью уберет биопленку, твердые, пигментированные и мягкие зубные отложения со всех поверхностей зубов.