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Стиль жизни и ЗОЖ

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Стоматолог Ганиев заявил, что отказ от сладкого в отпуске поможет избежать проблем с зубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Бекзод Ганиев заявил, что отказ от сладкого в отпуске поможет избежать проблем с зубами.

«В первую очередь следует позаботиться о зубах еще до отпуска и посетить стоматолога, чтобы снизить риск возникновения неприятной ситуации вдали от дома. Нужно держать под рукой средства по уходу за полостью рта: зубную щнтку, пасту, нить и жидкость для полоскания лучше хранить в ручной клади. Это удобно как в случае путешествия за рулнм, так и на самолнте. Чтобы зубная щетка не стала рассадником болезнетворных бактерий, ее нужно тщательно мыть и просушивать. Поэтому в отелях щетку следует хранить в стаканчике или держателе, а не в контейнере. Также не во всех странах можно доверять качеству воды из-под крана, поэтому во время чистки зубов лучше пользоваться кипяченой или бутилированной. Также стоит отказаться от сладкого. В частности, лучше не есть во время отпуска леденцы, орехи и другие твердые продукты, которые могут нанести вред зубам. А спортсменам и участникам соревнований стоит пользоваться защитными капами», — приводит слова Ганиева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1578797
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