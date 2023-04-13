Стоматолог дала простые советы для достижения белоснежной улыбки
Стоматолог Инна Гришина рекомендовала хорошее питание и чистку зубов для их белизны.
«Белизна зубов — не только вопрос эстетики, но и вопрос общего состояния здоровья организма, так как зубной налет ведет к появлению зубного камня: и то и другое может стать причиной развития кариеса и пародонтита. Регулярная чистка зубов и поддержание их белизны помогают предотвратить эти заболевания и сохранить здоровье полости рта», — приводит слова Гришиной Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1572089
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