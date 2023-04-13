Стоматолог дала простые советы для достижения белоснежной улыбки

Стоматолог Инна Гришина рекомендовала хорошее питание и чистку зубов для их белизны.

«Белизна зубов — не только вопрос эстетики, но и вопрос общего состояния здоровья организма, так как зубной налет ведет к появлению зубного камня: и то и другое может стать причиной развития кариеса и пародонтита. Регулярная чистка зубов и поддержание их белизны помогают предотвратить эти заболевания и сохранить здоровье полости рта», — приводит слова Гришиной Life.ru.