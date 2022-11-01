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Стало известно, сколько россиян в молодости не следили за здоровьем и сколько из них потом об этом жалеют

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Примерно половина россиян (49%) жалеют, что не уделяли должного внимания своему здоровью в более молодом возрасте.

Причиной этому для большинства стало возникновение некоторых проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu, cообщает LIFE.

Как выяснилось, 43% респондентов в возрасте до 35 лет не делают ничего для поддержки своего здоровья. В то же время почти треть россиян старше 35 лет следят за питанием, еще четверть принимают витамины и БАДы. Лишь 9% опрошенных старше 35 лет не делают в этом смысле ничего.

67% опрошенных до 35 лет не отмечают изменений в отношении к своему здоровью по сравнению с более молодым возрастом. По большей части на изменение отношения к своему здоровью среди более молодой аудитории оказали влияние рекомендации врачей. При этом среди респондентов старше 35 лет процент тех, кто с возрастом изменил отношение к здоровью, равен 76%. Причиной этому является возникновение определённых проблем со здоровьем, которым надо уделять особое внимание (39%), и постоянное плохое самочувствие и усталость (29%).

Источник: https://life.ru/p/1535815
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