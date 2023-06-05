Стало известно количество участников полумарафона «ЗаБег.РФ»

4 июня состоялся масштабный международный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Мероприятие прошло во всех регионах России, а тажке в столицах Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где получило название One Run. Всего в соревновании приняли участие более 160 тысяч человек, об этом «СЭ» сообщили в оргкомитете.

Организаторы предложили бегунам четыре дистанции на выбор: 1 км, самую массовую «ПСБ 5 км», 10 км или 21,1 км. В каждом из городов маршруты строились с видами на знаковые достопримечательности. Стать участником мог любой желающий от 6 лет как в офлайн-, так и онлайн-формате.

Генеральным спонсором турнира по традиции выступил ПСБ. По словам вице-президента, директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца, в этом году ПСБ собрал многочисленную корпоративную команду и побил собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 сотрудников ПСБ, которые заранее готовились к соревнованию в рамках собственной программы «ПСБ Спорт».

«Банк разделяет ценности «ЗаБег.РФ»: объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни. ПСБ уже 5 лет поддерживает «ЗаБег.РФ» и намерен развивать наше сотрудничество в будущем», — отметил вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.