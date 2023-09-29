Стало известно, когда выйдет второй сезон «Дома Дракона»

Сериал HBO «Дом Дракона» (House of the Dragon) возвращается. Забастовка сценаристов подошла к концу, а это значит, индустрия потихоньку начала оживать. Становится известно ориентировочное время выхода самых ожидаемых проектов.

Как сообщает Variety, премьера второго сезона приквела «Игры престолов» запланирована на лето 2024 года. Кроме того, ожидается продление «Дома Дракона» на третий сезон.

Сериал рассказывает о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Главные роли в «Доме Дракона» играют Эмма Дарси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бэст и Соноя Мидзуно.