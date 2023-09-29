Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:40

Стало известно, когда выйдет второй сезон «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сериал HBO «Дом Дракона» (House of the Dragon) возвращается. Забастовка сценаристов подошла к концу, а это значит, индустрия потихоньку начала оживать. Становится известно ориентировочное время выхода самых ожидаемых проектов.

Как сообщает Variety, премьера второго сезона приквела «Игры престолов» запланирована на лето 2024 года. Кроме того, ожидается продление «Дома Дракона» на третий сезон.
Сериал рассказывает о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Главные роли в «Доме Дракона» играют Эмма Дарси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бэст и Соноя Мидзуно.

Сериалы
2
0
Читайте также
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какие продукты содержат белок
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости