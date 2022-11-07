Стало известно, что больше всего любят в бургерах мужчины и женщины

Российская сеть «Франклинс Бургер» рассказала о предпочтениях россиян, проанализировав восемь тысяч чеков.

«Мужчины любят бекон. В 30% заказов они просят либо добавить бекон в бургер, либо удвоить его количество. Мужчины предпочитают бекон и в закусках, поэтому в 11% случаев заказывают картофель фри с беконом. Женщины не любят бургеры с беконом и заказывают их лишь в 7% случаев. Зато девушки предпочитают сыр. Это самая частая добавка в их бургерах», — пояснили в компании на запрос Life.ru.

Также мужчины в 4% случаев предпочитают острые приправы к блюдам, тогда как у женщин этот показатель стремится к нулю. Зато прекрасная половина человечества любит эксперименты, в их заказах можно встретить брусничный или кисло-сладкий соус в сочетании с мясом или закусками. Кроме того, отметили в организации, мужчины не следят за калорийностью и в 20% случаев выбирают бургеры из категории max.

«У женщин большие бургеры встретить сложно, зато в 12% случаев они выберут роллы, а из мяса они предпочитают курицу: в каждом третьем заказе есть либо наггетсы, либо бургер с птицей. У мужчин лишь в каждом одиннадцатом заказе встречается курица», — добавили в сети.