Стали известны самые популярные врачи у россиян

Недавний опрос показал, к услугам каких специалистов в области медицины, жители России прибегают чаще всего.

Опрос, проведенный сервисами «СберЗдоровье» и «Работа.ру» на трех тысячах российских респондентов, показал, что наиболее востребованными являются услуги стоматолога, невролога и терапевта. «Стоматологи пользуются популярностью у пациентов прежде всего из-за симбиоза желания соблюдать эстетическую красоту улыбки и одновременной необходимости решать оперативные проблемы, — рассказал руководитель направления обучения врачей телемедицины СберЗдоровья. Терапевт — врач первичного звена, самый доступный специалист, который может установить предварительный диагноз, назначить исследования, если необходимо. Большинство запросов пациентов в целом можно решить на этапе обращения к терапевту. К неврологу же сегодня идут как с головными и спинными болями, так и для того, чтобы комплексно изучить симптомы тревоги, недосыпов и прочих жалоб пациентов, которые стали все более частыми за последние два года». При этом полис обязательного медицинского страхования, который предоставляет работодатель, имеют 35% участников опроса.

Также в числе популярных специалистов были отмечены гинеколог, гастроэнтеролог, психолог и ЛОР.