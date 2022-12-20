Спортивный врач пояснил, что тренировка одной мышцы не ускорит метаболизм

Как сообщает радио Sputnik, исследователи Хьюстонского университета (США) провели эксперимент, который, по их словам, подтвердил, что «можно сжигать калории, сидя на месте». Это становится возможным при тренировке камбаловидной мышцы голени — поднимая и опуская пятки, можно ускорить метаболизм и сбросить вес, заявляют ученые.

Однако спортивный врач Илья Мелехин в эфире радио Sputnik заявил, что подобные выводы не выдерживают критики. Они рассчитаны на ленивых людей, только их они могут вдохновить.

При этом специалист подчеркнул, что это самообман, и чудес не бывает. Подобные сенсации исследователи плодят ежегодно, но по-прежнему, чтобы похудеть, нужно следовать диете, контролировать калорийность рациона и достаточно двигаться, пояснил спортивный врач.