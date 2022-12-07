Специалисты рассказали о вреде горячего алкоголя

«РИА Новости» рассказали, что горячие алкогольные напитки чреваты стремительным опьянением, дают большую нагрузку на сердце и нервную систему. Результатом может стать кровоизлияние в мозг, инсульт и инфаркт. Негативное влияние горячего алкоголя информационное агентство подкрепило словами психолога Инны Паустовской, отметившей, что люди, имеющие проблемы с контролем употребления алкоголя, находят оправдание в том, что спиртное помогает им согреться в холода.

Главврач Московского областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин также подтвердил, что за последние годы осенью и зимой количество обращений в наркологические службы растет. Возникающую тенденцию врач объяснил тем, что «спиртное вызывает расширение поверхностных сосудов, раскрываются поры, из-за этого организм начинает быстрее остывать, переохлаждаться», «появляется желание снять одежду». Виталий Холдин рекомендует согреваться в холода горячим чаем, шоколадом, морсами и другими безалкогольными напитками. По словам врача, горячий алкоголь действует на организм быстро и крайне токсично, а также может привести к несчастным случаям.