Специалисты рассказали о вреде газировки для людей старше 50 лет

В американском журнале Eat This, Not That! посоветовали людям старше 50 лет отказаться от употребления газированных напитков. По данным Американской ассоциации общественного здравоохранения (APHA), сладкие газированные напитки существенно ускоряют процесс старения людей.

При этом диетические газированные напитки, по их мнению, не оказывают негативного влияния на здоровье после 50 лет.

Также специалисты рекомендуют отказаться и от употребления «мертвой воды», чтобы ограничить старение клеток и защитить организм от риска развития метаболических заболеваний.