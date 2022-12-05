Специалисты рассказали о пользе чая из базилика

«Кубанские Новости» рассказали, что базилик в обилии содержит витамины А, К, С, фолиевую кислоту, железо, кальций, марганец. Такой «комплекс» улучшает состояние нервной системы и замедляет выработку кортизола, что способствует предотвращению эмоционального истощения, стресса и бессонницы, а также снижению нервозности.

Купить базилик можно в любом овощном магазине или на рынке. Как пишет издание, чтобы приготовить полезный ароматный чай необходимо залить кипятком листья базилика — 1 литр воды на 2 столовые ложки зелени, и накрыть крышкой на 20 минут.

Как пишут kubnews.ru, чай из базилика будет полезен при продолжительных физических нагрузках, при воздействии чрезмерного шума, холода и загрязнения окружающей среды. Удивительный напиток помогает при сахарном диабете, повышенном артериальном давлении и холестерине, положительно влияет на память и когнитивные функции, проявляет свойства натурального антидепрессанта.