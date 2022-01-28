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Сегодня, 13:00

Специалисты рассказали, какие напитки нельзя пить натощак

Названы напитки, которые нельзя употреблять на голодный желудок
Галина Глазко
Кофе.
Фото Global Look Press

На портале «Доктор Питер» рассказали о напитках, которые стоит употреблять натощак. По словам специалистов, с утра нужно выпивать стакан с теплой водой, не добавляя лимон.

Вода поможет восполнить водный баланс, так как за ночь через кожу и легкие испаряется минимум 500 мл воды. Стоит помнить, что вода играет важнейшую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода.

При недостаточном питьевом режиме повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются процессы пищеварения, возрастают шансы развития желчекаменной и мочекаменной болезни.

При этом специалисты не рекомендуют пить натощак кофе, который способен привести к обезвоживанию и закислению крови. Также не стоит пить на голодный желудок кефир, соки с добавлением сахара, сладкую газировку, компоты, сладкий чай и тем более алкоголь.

Источник: https://doctorpiter.ru/articles/711055/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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