Специалисты назвали алкогольные напитки, которые противопоказаны каждой из групп крови

В зависимости от группы крови организм генетически предрасположен легче перерабатывать определенный вид спиртных напитков, в то время, как другой алкоголь нанесет ему гораздо больше вреда.

Обладателям первой группы крови не будет вреда от небольшого количества натурального вина, пишет издание «Кубанские новости». Умеренно потребление качественного пива тоже будет уместно. Крепкий алкоголь им лучше обходить стороной — он определенно вызовет повышение кислотности у представителей первой группы крови.

Как пишет kubnews.ru, красные сухие вина без злоупотребления будут полезны, а белые нейтральны для людей со второй группой крови. При этом, им необходимо отказаться от любых газированных напитков, в том числе и алкогольных, из-за чувствительности желудочно-кишечного тракта, а также нервной системы.

Обладателям третьей и четвертой группы крови не стоит употреблять крепкие спиртные напитки. Относительно безболезненно их организм воспримет вино и пиво в умеренных количествах. Несмотря на внешнюю крепость и хорошую приспосабливаемость, организм людей с третьей и четвертой группами крови весьма тяжело справляется с разного рода токсинами, страдают их печень и сердце.