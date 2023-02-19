Специалист рассказала о вреде использования гаджетов перед сном ребенка

Руководитель Центра детского сна Елена Мурадова рассказала KP.RU о вреде использования гаджетов перед сном ребенка.

«Увлеченному игрой ребенку сложно отвлечься и уснуть. Перед сном важно «замедлиться», успокоиться и расслабиться. Примерно за час до сна начинайте подготовку к укладыванию. Выключите яркий свет, приглушите звуки, обсудите с ребенком планы на завтра и впечатления дня минувшего, почитайте вслух или просто рядом, каждый свою книжку, напомните, что пора чистить зубы и надеть пижаму.

А в кровати можно послушать аудио-сказки. Для старшего — какие-то вещи из детской энциклопедии. Важно, чтобы на все это было достаточно времени. Напитанный вашим вниманием, спокойный и расслабленный ребенок уснет легче», — сказала Мурадова.