Специалист назвал продукты, помогающие людям с лишним весом поддерживать здоровье печени

Врач рассказал об 11 продуктах, способствующих сохранению здоровья печени у людей с избыточной массой тела.

Турецкий врач Онур Япрак рассказал о натуральных методах профилактики жировой болезни печени, вероятность возникновения которой велика у людей с лишним весом и ожирением. В группу риска попадают женщины с талией свыше 85 см и мужчины, чья талия превышает 100 см. Согласно статистике, это каждый третий взрослый человек на планете.

Наибольшую пользу печени приносят продукты с содержанием антиоксидантов, в числе которых витамин Е и глутатион. Чтобы поддержать здоровье печени, специалист рекомендует включать в рацион рыбу, цельнозерновые злаки, оливковое масло, куркуму, чеснок, артишоки, овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста и т.п.), ягоды, фундук и кофе.

Также Онур Япрак рекомендовал к употреблению плоды темного цвета — клюкву, малину, виноград, чернику, авокадо и пр. Они, по словам эксперта, помогут защитить вашу печень от повреждений.

Лучшим способом профилактики ожирения печени, по мнению турецкого врача, является правильное питание и активный образ жизни.