Сомнолог рассказала, как избежать проблем со сном в новогодние праздники

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, как не сбить свой режим сна в новогодние праздники.

Для тех, кто привык рано ложиться спать, главная ночь в году может стать серьезным испытанием, отметила врач. Поэтому постарайтесь оставаться активными.

«Поспите днем, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином, но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну. Избегайте употребления кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, так как при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным», — приводит слова Сурненковой Life.ru.

Также она порекомендовала соням не сидеть в темноте в новогоднюю ночь, а по возможности включать хорошее освещение, ведь свет блокирует выработку мелатонина — гормона сна — и снижает сонливость.

После новогодней ночи не стоит давать себе слабину и перестать соблюдать режим сна, иначе возникнут проблемы с засыпанием и пробуждением. Поэтому в дни отдыха лучше соблюдать привычный график подъемов, продолжила сомнолог.

«Недостаток ночного сна, поздние засыпания в сочетании с избытком еды и алкоголя могут привести к усилению дневной сонливости. Старайтесь избегать длительного дневного сна, так как он снижает потребность в сне ночью. Если вы чувствуете сонливость в течение дня, 20-минутный дневной сон с 12:00 до 16:00 повысит вашу работоспособность», — посоветовала врач.

По её словам, важно побольше гулять в праздники на свежем воздухе, чтобы организм получал норму дневного света. Не стоит злоупотреблять алкоголем в каникулы или наливать себе бокал вина менее чем за два часа до сна.

«На следующий день после новогодней ночи включите в свой рацион больше зелени, витамина С и полезного белка. Это поможет вашему организму функционировать оптимально, а также поспособствует здоровому сну», — сказала сомнолог.