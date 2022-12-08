Сомнолог рассказал, когда нужно ложиться спать

Врач-сомнолог Роман Бузунов в своем видеоблоге опроверг расхожее утверждение о том, что лечь спать нужно успеть до полуночи, иначе будет нарушена выработка гормона сна мелатонина. «Есть такое всеобщее заблуждение, что сон до полуночи полезнее, чем сон после. Считается, что у людей, которые раньше ложатся, происходит продукция мелатонина, поэтому ценность сна до 12 часов ночи в несколько раз выше, чем ценность сна после. На самом деле, нет» — заключил врач.

На качество сна, по словам сомнолога, влияет не время засыпания, а соблюдение режима сна и бодрствования, а также его общая продолжительность. «Если вы соблюдаете режим, неважно, во сколько вы ложитесь и во сколько встаете. Можно ложиться в 10 вечера и вставать в 6 утра, а можно засыпать в 2 часа ночи и просыпаться в 10. При стабильном режиме сна продукция гормонов подстроится под вас», — пояснил Роман Бузунов.