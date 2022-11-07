Сомнолог рассказал, какие шторы выбрать для хорошего сна

Сомнолог Александр Калинкин посоветовал шторы, которые помогут улучшить сон.

«Для тех людей, кто особенно чувствителен к свету, использование штор, особенно в помещениях, где имеется яркое освещение уличное, рекламное или какие-то другие источники света, некоторые на полную луну даже реагируют, то, да, помогает некоторым пациентам улучшить качество сна», — сказал эксперт Life.ru.

Кроме того, плотные шторы имеют существенный минус. С ними осложняется процесс пробуждения, предупредил сомнолог, ведь в полной темноте у человека не будет ощущения наступления утра. Эту проблему можно решить, сымитировав солнечный свет. В продаже есть специальные лампы, которые будут освещать комнату к моменту пробуждения. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда по утрам приходится вставать без проблеска солнечных лучей.

Специалист предупредил, что только шторами проблему нарушения сна не всегда удается решить, потому что многое будет зависеть от индивидуальных особенностей человека.