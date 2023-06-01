Сомнолог назвала условия, которые помогут крепко спать и высыпаться

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова назвала условия, которые помогут крепко спать и высыпаться. Среди них — физическая активность днем, минимум поводов для напряжения и расслабляющий ритуал.

«Важно не только количество часов, которые вы спите, но и качество этих часов. Если вы уделяете достаточно времени для сна, но по-прежнему не можете проснуться утром или бодрствовать весь день, возможно, вы проводите недостаточно времени в различных стадиях сна», — цитирует Сурненкову Life.ru.

Также врач советует улучшить атмосферу сна — держать спальню темной, тихой и прохладной.