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Сомнолог назвала пять причин спать в полной темноте и навсегда отказаться от ночника

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова посоветовала спать в полной темноте и навсегда отказаться от ночника.

«Свет может синхронизировать биоритмы организма, а в неподходящее время, наоборот, десинхронизировать. Даже с закрытыми глазами наш мозг способен осознавать относительно низкую освещённость, что может восприниматься как потенциальная угроза. Организм находится в состоянии «бей или беги», а не в полноценном сне», — рассказала она Life.ru.

Более того, одно из исследований показало связь между отдыхом при свете и повышенным риском ожирения, диабета и гипертонии. Также подобный сон способствует задержке циркадных ритмов и проблемам с выработкой мелатонина — гормона сна.

Сомнолог рекомендует уменьшить количество света за два-три часа до сна, особенно синего. Для этого можно воздержаться от смартфона или включить в его настройках специальный фильтр. Помимо того, помогут плотные шторы в спальне или маска для глаз.

Источник: https://life.ru/p/1551969
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