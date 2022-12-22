Сомелье объяснила, как выбирать вино

Член международной ассоциации сомелье (ASI Certified Silver), Союза сомелье и экспертов России Ксения Ковчина в интервью изданию «Собака.ру» рассказала, что при выборе вина в магазине важно обращать внимание на дату розлива, наличие аббревиатур на этикетке, расположение бутылки на полке и ее внешний вид.

«Не берите розовое вино в супермаркете, если оно старше 3 лет и цветом напоминает луковую шелуху. Поверьте, оно не только некрасиво смотрится, но и, скорее всего, чрезвычайно неприятно пахнет», — пояснила сомелье, но подчеркнула, что может быть исключение — французский Тавель. Однако встретить его на полках сетевого магазина довольно трудно.

«Правило трех лет» распространяется и на белое вино из винограда сорта Вионье, по словам Ксении Ковчиной. К этому моменту оно может начать пахнуть цветной капустой. Одним словом, смотрите на дату розлива на контрэтикетке: чем она «свежее», тем лучше. Красным винам должно быть не больше двух лет, а белым и розовым — не более года с момента розлива. Проходите мимо бутылок, стоящих на самом верху — там неподходящее место и температурные условия для хранения.

Качественное вино имеет отметку с аббревиатурами AOP, AOC, DOC, DO, DOCG. В европейских странах этими буквами обозначают регионы с законодательно закрепленными требованиями к винодельческой продукции. На вкус может не повлиять, а на качестве точно скажется, как заметила сомелье.

Слишком вычурную бутылку Ксения Ковчина рекомендует оставить красоваться на полке. Большую часть цены такого вина составляет тара.