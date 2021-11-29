Сколько в день нужно пить воды? Рассказала нутрициолог

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, сколько в день нужно пить воды. При этом отметив, что единой нормы для всех не существует.

«Рекомендую ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм идеальной массы тела (середина интервала нормального веса). Из всего объема жидкости 70% должно приходиться на воду, а оставшиеся 30% — на другие жидкости. Можно также ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Темный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды», — приводит слова Гавриковой РИА «Новости».

Специалист также сообщила, что при употреблении недостаточного количества воды в день, кровь становится гуще и медленнее течет, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние, появляется головная боль и замедляется реакция.