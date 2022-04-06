Сколько пельменей можно съесть в день? Рассказала врач

Кандидат медицинских наук и диетолог Ирина Бережная сообщила, что пельмени являются высококалорийным продуктом. Если их употреблять регулярно, то можно набрать лишние килограммы.

«Пельмени — это тесто и мясо, которые едят со сметаной и какими-то приправами, поэтому это достаточно высококалорийный продукт», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

По словам специалиста, в обед можно съесть до 10 штук пельменей среднего размера. Данная порция равна примерно 600 ккал.

В мясо для домашних пельменей диетолог рекомендует добавлять морковь, кабачок, брокколи или лук. Это позволит значительно снизить их калорийность. Покупные пельмени стоит есть вместе с овощным салатом.