Сколько мандаринов в день можно есть? Рассказал врач
07:00
Врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов рассказал, сколько в день можно есть мандаринов. По его словам, важно помнить о последствиях переедания этого цитрусового фрукта.
«При чрезмерном употреблении мандаринов может появиться аллергия, которая не только способна омрачить ваш праздник, но и надолго исключить любимый фрукт из рациона. Рекомендуемая норма мандаринов в сутки три-четыре штуки. Не советую есть мандарины натощак, так как кислоты способны повредить слизистые ЖКТ», — цитирует врача «Вечерняя Москва».
Больше о мандаринах можно узнать тут.
Дополнительная информация:
https://vm.ru/news/933398-gastroenterolog-nazval-samye-kovarnye-produkty-na-novogodnem-stole
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю