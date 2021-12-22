Сколько мандаринов в день можно есть? Рассказал врач

Врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов рассказал, сколько в день можно есть мандаринов. По его словам, важно помнить о последствиях переедания этого цитрусового фрукта.

«При чрезмерном употреблении мандаринов может появиться аллергия, которая не только способна омрачить ваш праздник, но и надолго исключить любимый фрукт из рациона. Рекомендуемая норма мандаринов в сутки три-четыре штуки. Не советую есть мандарины натощак, так как кислоты способны повредить слизистые ЖКТ», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Больше о мандаринах можно узнать тут.