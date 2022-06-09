Сколько черешни можно съесть в день? Ответила врач

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что будет при чрезмерном употреблении черешни. По словам эксперта, переедание этой ягоды способно вызывать аллергическую реакцию. Также из-за большого количества клетчатки и сахаров, в желудке может начаться брожение, бурление и даже метеоризм.

«В сезон черешни многие стараются наесться на год, но этого нельзя делать. Особенно рискованно переедать тем, у кого есть инсулинорезистентность, диабет и лишний вес. Несмотря на то что калорийность у черешни невысокая, она все равно может взаимодействовать с инсулином, поэтому стоит учитывать ее сахара», — приводит слова врача «Москва 24».

Важно знать меру. В течение дня, по словам Соломатиной, допускается съедать по три горстки ягод. Так можно получить только пользу от черешни.