Шопоголизм может быть симптомом затяжной депрессии

Психолог медицинского Екатерина Рязанова предостерегла, что шопоголизм относят к симптомам, маскирующим другие расстройства психического спектра.

«Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворенности собой.

Нередко шопоголизм встречается при затяжной депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, маниакальном расстройстве и в сочетании с другими зависимостями", — говорит эксперт Life.ru.

Ониомания, по словам псизолога, характеризуется определенным набором признаков:

— регулярное бесцельное посещение интернет-магазинов,

— просмотр всего ассортимента в каталогах,

— увлечение статусными магазинами, журналами,

— спонтанное непреодолимое желание купить что-нибудь без разумной причины,

— грусть и неудовлетворенность при невозможности совершать покупки (так называемая ломка),

— сожаление о покупке вскоре после нее,

— проблемы и конфликты в семье, связанные со спонтанным приобретением товаров.