Шопоголизм может быть симптомом затяжной депрессии
Психолог медицинского Екатерина Рязанова предостерегла, что шопоголизм относят к симптомам, маскирующим другие расстройства психического спектра.
«Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворенности собой.
Нередко шопоголизм встречается при затяжной депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, маниакальном расстройстве и в сочетании с другими зависимостями", — говорит эксперт Life.ru.
Ониомания, по словам псизолога, характеризуется определенным набором признаков:
— регулярное бесцельное посещение интернет-магазинов,
— просмотр всего ассортимента в каталогах,
— увлечение статусными магазинами, журналами,
— спонтанное непреодолимое желание купить что-нибудь без разумной причины,
— грусть и неудовлетворенность при невозможности совершать покупки (так называемая ломка),
— сожаление о покупке вскоре после нее,
— проблемы и конфликты в семье, связанные со спонтанным приобретением товаров.