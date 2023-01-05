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Сегодня, 23:30

Шеф-повар рассказала о закусках, которые помогут заменить десерт

Ольга Стрельникова
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Финики.
Фото Freepik/8photo

Шеф-повар Бенита Стрельченко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, как приготовить простые и вкусные закуски, которые, помимо прочего, могут заменить полноценный десерт.

К примеру, удивите гостей нутом, запеченным с корицей и сиропом топинамбура. Сироп топинамбура по желанию можно заменить финиковым.

Также с финиками шеф-повар дала отдельный рецепт — их эксперт предложила нафаршировать. Поэтому финики потребуются большие — королевские.

Подробные рецепты этих двух десертных закусок читайте в полной версии материала в «СЭ».

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