ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

Шеф-повар дала рецепты 3 быстрых супов

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Крем-суп из брокколи.
Фото Freepik

Шеф-повар Бенита Стрельченко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что, не тратя много времени, можно приготовить полезный и вкусный суп, не хуже, чем в ресторане. На выбор специалист предложила 3 варианта: суп-пюре из цветной капусты, суп из шпината и суп-пюре из тыквы.

С рецептами и способом приготовления можно ознакомиться в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
Рецепты
0
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Россияне уйдут на девятидневные новогодние каникулы
Марочко заявил о массовом саботаже приказов командования в ВСУ под Купянском
Как в России решают проблему опасных отходов: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Профессиональный спортсмен объяснил, что понадобится начинающему лыжнику
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости