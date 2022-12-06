Секс-коуч объяснила, чем интимная близость полезнее тренировок в зале

Секс-коуч Анна Михельсонн объяснила, чем интимная близость полезнее изнурительных тренировок в зале.

По своему эффекту интимная близость сравнима с посещением фитнес-центра и даже во многом превосходит результаты регулярных занятий физкультурой, утверждает Life.ru.

Мало кто задумывается над тем, что частые занятия сексом очень полезны для здоровья. Во время интимной близости сгорает 200 калорий. Это — эффект от 30 минут бега.

Кроме того, во время занятий сексом задействовано огромное количество мышц: это мышцы ног, ягодиц, живота, груди, рук и спины. Все они тренируются не хуже, чем в спортзале.