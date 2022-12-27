«СЭ» ищет стажеров в отдел о ЗОЖ и стиле жизни

«СЭ» ищет активных и креативных ребят, которым близок ЗОЖ.

Если вы занимаетесь спортом и ведете здоровый образ жизни (или интересуетесь им), умеете об этом писать (или хотите научиться), это ваш шанс:

— получить опыт работы в одном из ведущих изданий о спорте;

— пополнить портфолио уникальными статьями, интервью, спецпроектами.

При желании можно оформить стажировку как учебную практику: подписать необходимые документы, заверить публикации и характеристику. А самых классных специалистов можем пригласить к себе в команду!

Стажировку можно пройти как в очном, так и в удаленном режиме. Формат работы и продолжительность стажировки обсуждаются индивидуально.

Чтобы стать стажером, нужно заполнить анкету и после — выполнить тестовое задание.