С чем связаны перепады настроения? Рассказала врач

Врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала о заболевании щитовидной железы, при которой вырабатывается избыточное количество тиреоидных гормонов.

В медицине оно называется гипертиреоз. Специалист отмечает, что эта болезнь вызывает повышенную потливость, учащенное сердцебиение, перепады настроения, потерю веса и тремор рук.

«Гипертиреоз бывает трех видов: первичный, вторичный и третичный. Все зависит от того, где возникли нарушения: в щитовидной железе, гипофизе или гипоталамусе», — приводит слова эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Врач также отмечает, что из-за влияния гормонов на все органы может развиться почечная недостаточность или случиться инфаркт.