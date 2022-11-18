Россиянкам рассказали, нужно ли постоянно менять пробор во избежание облысения

Трихолог и косметолог Татьяна Егорова заявила, что ношение одного и того же пробора никогда не приведет к облысению.

«Чаще всего пробор выбирают по ходу естественного роста волос, очень редко, когда делают его каким-то искусственным. Ну даже если волосы приучают лежать определенным образом, то ничего страшного не произойдёт, это не путь к облысению», — рассказала эксперт Life.

Она отметила, что вред волосам наносят жесткие хвосты и пучки, это нарушает кровообращение в волосяных фолликулах, что, в свою очередь, чревато потерей шевелюры.