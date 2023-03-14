Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:59

Россиянкам назвали симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эндокринолог Эльвина Бинатова заявила, что щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы в организме, особенно у женщин.

«Иногда при появлении таких жалоб, как выпадение волос, сухость кожных покровов и ломкость ногтей, пациенты занимаются самолечением, а именно: бесконтрольно принимают поливитамины, которые заказали в Интернете. Ситуация, конечно, может немного улучшиться и на какое-то время симптомы исчезнут, но скоро опять вернутся. Например, при выявлении анемии, прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно: с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться. Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка и вынашиванием беременности. Поэтому, если беременность не наступает или возникают сложности с вынашиванием ребенка, нужно обязательно посетить эндокринолога», — приводит слова Бинатовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565009
0
Читайте также
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невролог объяснил, какие причины приводят к инсульту в молодом возрасте

Врач перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости