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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:45

Россияне за последний месяц стали на 34% чаще обращаться к персональным фитнес-тренерам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Россияне за последний месяц стали на 34% чаще обращаться к персональным фитнес-тренерам.

«Так, в марте спрос на персональных фитнес-тренеров вырос на 34%. Активнее всего россияне интересуются специалистами по растяжке, йоге, пилатесу, а также персональными тренерами. Средний чек их услуг в марте 2023 года составил 4483 рубля. Наибольшая стоимость фиксируется в Москве — 5524 рубля, а дешевле всего привести себя в порядок к лету будет в Самаре — там средний чек составил 1671 рубль. Сильно отличаются и запросы россиян: чаще всего жители страны искали тренера для похудения и составления плана питания. Многие также рассматривали специалистов, готовых проводить занятия на дому или в режиме онлайн», — приводит слова аналитика Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566457
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