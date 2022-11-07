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Сегодня, 19:30

Россияне рассказали, сколько тратят на врачей в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Без малого половина россиян (46%) считают, что цены на медицинские услуги за последний год выросли на 5-10%. Еще четверть опрошенных (28%) фиксируют подорожание на 10-15%. Такие результаты показал опрос, организованный СК «Росгосстрах», сообщает Life.ru.

Исследование показало, что 31% респондентов тратит на годовое медицинское обслуживание 5-10 тысяч рублей, 24% — от 10 до 20 тысяч, 11% — от 20 до 50 тысяч. У 21% опрошенных расходы на медицинские услуги не превышают пяти тысяч рублей за год. 66% опрошенных отмечают, что откладывают деньги на проведение сложных медицинских процедур. Каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы оплачивать такие услуги без затруднения, а 12% респондентов приходилось занимать у знакомых или пользоваться кредитами.

Опрос выявил также, что дороже всего респондентам обычно обходятся услуги стоматологов (76%), пластических хирургов (52%), ортодонтов (46%), специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

Источник: https://life.ru/p/1537152
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