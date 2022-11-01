Россиянам объяснили, почему цена на омегу-3 сильно различается в аптеках

Эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, какие факторы влияют на стоимость омеги-3.

«Продукты, в составе которых содержится омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, в основном представлены БАДами. На российском аптечном рынке представлено порядка 180 торговых марок разных БАДов, содержащих омегу-3. И поскольку это БАДы, государство никак не регулирует цены и в принципе ценовую политику на этом рынке», — приводит Life.ru слова эксперта.

По словам Беспалова, цена на добавку формируется только за счет спроса и предложения препаратов. Товаропроводящие сети могут устанавливать ту цену, которая кажется им привлекательной, выгодной или оправданной.

«Здесь представлено огромное количество брендов, и каждый из них рассчитан на свою ценовую аудиторию. Есть бренды, которые позиционируют себя как премиальный продукт, middle-сегмент, есть нижний ценовой сегмент. Есть ещё интернет-канал, где тоже представлено огромное количество производителей торговых марок, в том числе тех, которые поступают в Россию по неофициальным каналам, и там вообще никак не контролируется ни качество этих продуктов, ни вопросы ценообразования», — добавил Беспалов.

Также эксперт отметил, что стоимость омеги-3 может варьироваться в зависимости от расположения аптеки из-за того, что у разных аптек могут быть разные бизнес-модели и затраты на аренду помещения.