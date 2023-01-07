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Сегодня, 14:34

Россиянам напомнили о вреде майонеза из супермаркета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Алина Крымукова рассказала, кому стоит полностью отказаться от майонеза.

«В классический традиционный рецепт майонеза входят яичные желтки, растительное масло с добавлением соли, сахара и лимонного сока. Майонез, который мы видим на прилавках магазинов, имеет весьма отдаленное отношение к оригинальному соусу. В нем содержится больше консервантов, красителей, ароматизаторов, эмульгаторов, которые способствуют более длительному хранению и помогают добиться однородности соуса. К тому же высокое содержание соли способствует повышению артериального давления и появлению отеков. Поэтому лицам с избыточной массой тела, заболеваниями желудка, кишечника, печени, артериальной гипертензией, перенесшим инсульт или инфаркт, лучше исключить майонез из рациона», — приводит слова Крымуковой Life.ru.

Она также заявила, что срок хранения майонеза в еще не открытой упаковке — не больше месяца.

«Цвет майонеза должен быть однородным и варьироваться от кремового до светло-желтого. Он зависит от количества добавленного натурального красителя — каротиноида. Консистенция майонеза должна быть однородной, без комков и пузырьков воздуха», — добавила Крымукова.

Источник: https://life.ru/p/1550333
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