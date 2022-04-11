Россиян предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила о росте респираторных заболеваний с приходом теплой погоды. При этом пока продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом.

«Спад волны заражений штаммом коронавируса «омикрон» пришелся на сезонный подъем заболеваний гриппом и ОРВИ. Сейчас доминирует смешанный вид инфекции», — приводит слова врача Lenta.ru.

Как отмечает Ярцева, в данный момент распространен ОРВИ с высокой температурой, кашлем, ломотой в теле и насморком. Однако не стоит поддаваться панике — он не опасен и легко поддается лечению.

В целях профилактики заболевания стоит высыпаться и правильно питаться.