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Сегодня, 10:00

Россиян предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Галина Глазко
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Для укрепления иммунитета нужно высыпаться и правильно питаться.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила о росте респираторных заболеваний с приходом теплой погоды. При этом пока продолжает наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом.

«Спад волны заражений штаммом коронавируса «омикрон» пришелся на сезонный подъем заболеваний гриппом и ОРВИ. Сейчас доминирует смешанный вид инфекции», — приводит слова врача Lenta.ru.

Как отмечает Ярцева, в данный момент распространен ОРВИ с высокой температурой, кашлем, ломотой в теле и насморком. Однако не стоит поддаваться панике — он не опасен и легко поддается лечению.

В целях профилактики заболевания стоит высыпаться и правильно питаться.

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Источник: https://lenta.ru/news/2022/04/10/ne_boley
Коронавирус
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