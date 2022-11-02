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Сегодня, 09:00

Роспотребнадзор рассказал о проекте «Санитарный щит»

Ольга Стрельникова
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Официальные представители Роспотребнадзора в интервью «Российской газете» рассказали о том, как будет действовать федеральная программа «Санитарный щит — безопасность для здоровья».

Приоритетной является оперативная разработка вакцин против новых инфекций. Предполагается, что осуществить ее специалисты должны не позднее чем за четыре месяца. «Уложиться в короткие сроки нам позволит формирование платформенных решений — своего рода технологических «заготовок», позволяющих в случае появления новой инфекции быстро подобрать и «доконструировать» подходящую платформу и провести необходимые доклинические и клинические исследования», — заявили представители Роспотребнадзора. Создаются дополнительные точки массового тестирования — 40 новых центров ПЦР и 20 мобильных лабораторий.

В рамках проекта на основе искусственного интеллекта была разработана, протестирована и уже внедряется в пунктах пропуска через границу России система «Периметр». Она позволит анализировать и прогнозировать эпидемиологическую ситуацию с точностью до 90 процентов.

Также Роспотребнадзор активно сотрудничает с коллегами из пограничных стран, в частности, из Белоруссии, Армении, Киргизии. Проводятся учения, в рамках которых специалисты обмениваются опытом и знаниями. Продолжается и сотрудничество с ВОЗ.

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