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Роспотребнадзор призвал усилить меры профилактики развития холеры

Галина Глазко
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Офис Роспотребнадзора.
Фото Global Look Press

Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала постановление, в котором говорится о мерах по профилактике развития холеры в России.

Рекомендуется усилить контроль за лабораторным исследованиями сточных вод и провести тренировки на случай вспышки заболевания. Помимо этого, Роспотребнадзор призвал территориальные подразделения принять дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Холера — это острая кишечная инфекция, которую можно подцепить через необработанные продукты, бытовые предметы и прочее.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски развития нового гепатита в России.

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