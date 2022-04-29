Роспотребнадзор призвал усилить меры профилактики развития холеры

Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала постановление, в котором говорится о мерах по профилактике развития холеры в России.

Рекомендуется усилить контроль за лабораторным исследованиями сточных вод и провести тренировки на случай вспышки заболевания. Помимо этого, Роспотребнадзор призвал территориальные подразделения принять дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Холера — это острая кишечная инфекция, которую можно подцепить через необработанные продукты, бытовые предметы и прочее.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски развития нового гепатита в России.