Роспотребнадзор призвал усилить меры профилактики развития холеры
Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала постановление, в котором говорится о мерах по профилактике развития холеры в России.
Рекомендуется усилить контроль за лабораторным исследованиями сточных вод и провести тренировки на случай вспышки заболевания. Помимо этого, Роспотребнадзор призвал территориальные подразделения принять дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.
Холера — это острая кишечная инфекция, которую можно подцепить через необработанные продукты, бытовые предметы и прочее.
Ранее Роспотребнадзор оценил риски развития нового гепатита в России.
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