Роспотребнадзор призвал не отказываться полностью от холестерина

Столичный Роспотребнадзор объяснил, что совсем отказываться от продуктов животного происхождения, содержащих холестерин, не стоит — они невероятно питательны.

Однако специалисты призвали минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием полинасыщенных жиров. К ним относятся блюда, приготовленные во фритюре, жирные куски мяса, разнообразная выпечка.

Повышенный холестерин может быть долгое время незаметен, предупредили в Роспотребнадзоре. Симптомы появляются, когда состояние приближено к критическому. Может возникнуть инфаркт, стенокардия или даже смерть.

Спровоцировать повышенный уровень холестерина и последующие проблемы со здоровьем могут неправильное питание, ожирение, вредные привычки, малоактивный образ жизни, генетика. Пол и возраст никак на него не влияют.