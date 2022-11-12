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12 ноября, 14:45

Роспотребнадзор призвал не отказываться полностью от холестерина

Ольга Стрельникова
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Столичный Роспотребнадзор объяснил, что совсем отказываться от продуктов животного происхождения, содержащих холестерин, не стоит — они невероятно питательны.

Однако специалисты призвали минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием полинасыщенных жиров. К ним относятся блюда, приготовленные во фритюре, жирные куски мяса, разнообразная выпечка.

Повышенный холестерин может быть долгое время незаметен, предупредили в Роспотребнадзоре. Симптомы появляются, когда состояние приближено к критическому. Может возникнуть инфаркт, стенокардия или даже смерть.

Спровоцировать повышенный уровень холестерина и последующие проблемы со здоровьем могут неправильное питание, ожирение, вредные привычки, малоактивный образ жизни, генетика. Пол и возраст никак на него не влияют.

Здоровье
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