Роспотребнадзор назвал самые полезные овощи в июне

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу перечислили четыре самых полезных овоща, которые желательно употреблять в июне. Это кабачок, баклажан, молодая морковь и сладкий перец.

Кабачок богат витаминами В1, В2 и С. Этот овощ является источником каротиноидов лютеина и зеаксантина, которые поддерживают здоровье зрения и сохраняют красоту и молодость.

Баклажан содержит витамины группы В, витамин С, РР, каротин, калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Данный овощ помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Пожилым людям он помогает предотвратить атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания.

Витамины группы В, РР, С, Е, К содержатся в свежей моркови. Но особенно она полезна за счет каротина, который в организме превращается в витамин А. Он важен для зрения и здоровой кожи.

Болгарский перец содержит в себе витамины и минералы, а также микроэлементы кальций, калий, фосфор, железо, цинк и селен, витамины А, С, РР, К, группы В.